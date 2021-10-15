الحويج: ننسق مع «الصحة» لضبط أسعار الأدوية والخدمات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 07:12 مساء
اجتماع وزارة الاقتصاد لمناقشة لائحة أسعار الخدمات الطبية، 14 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن هناك تنسيق مع وزارة الصحة من أجل ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الخميس؛ لمناقشة مشروع لائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، حسب بيان «الاقتصاد» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ولفت الحويج إلى أن التنسيق يشمل تنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية؛ بهدف القضاء على عشوائية الأسعار ورفع جودة الخدمات لصالح المواطن.

حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية و مديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وتناول الآلية المتبعة في إعداد المشروع وفق تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص؛ بما يسهم في توحيد الأسعار، وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات.

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