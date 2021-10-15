«الصحة»: تسجيل 47 حالة دخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 05:41 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسجيل 47 حالة دخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد، الصادرة اليوم، إن إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 35 حالة.

فيما سجلت الوزارة 214 حالة إصابة بفيروس كورونا موجودة بالعناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

563 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 11 حالة وفاة و1661 حالة شفاء، أمس الخميس.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهور في ليبيا في مارس 2020، إلى 349 ألفا و210 حالات بينها 277 ألفا و701 شفاء، و66 ألفا و649 نشطة، فيما توفي 4860 شخصا جراء الوباء.

وبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى ضد الوباء مليونا و451 ألفا 660 شخصا، تلقى منهم 306 آلاف و216 شخصا الجرعة الثانية.

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