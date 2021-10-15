المقريف يبحث سبل حلحلة الصعوبات أمام العملية التعليمية في كاباو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 04:50 مساء
وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، في زيارة لبلدية كاباو, 14 أكتوبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

 

بحث وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، سير العملية التعليمية في بلدية كاباو خلال السنوات الأخيرة والصعوبات التي تُواجهها.

جاء ذلك خلال زيارة المقريف لبلدية كاباو، أمس الخميس، على رأس وفد ضمّ مدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، ومدير مركز تدريب وتطوير التعليم، ومدير مكتب الشؤون القانونية، وفق بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم.

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واستعرض المقريف، جهود الوزارة تجاه العملية التعليمية، بما يضمن سيرها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى نجاح الوزارة في إجراء امتحانات موحدة للشهادات العامة لأول مرة منذ سبع سنوات.

وأكّد اهتمام الوزارة بملف صيانة المباني المدرسية واستكمال المباني المُتوقّف إنشاؤها وصيانتها، لما لذلك من أهمية بالغة في حلحلة مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، بحسب قوله.

2وعلى هامش زيارته، عقد الوزير اجتماعاً مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي والأعيان، كما حضر حفل تكريم المعلّمين المُتقاعدين للعام 2020، الذي أقامته مراقبة التربية والتعليم ببلدية كاباو، وشارك في تسليم الدّروع المقدّمة من المراقبة.

وفي ختام الزيارة قام الوزير والوفد المرافق بجولة تفقُّدية لمبنى مراقبة التعليم ببلدية كاباو، وبعض مدارس البلدية، التي تحتاج إلى صيانة، والمدارس المُتعثّر استكمال إنشائها.

 

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وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، في زيارة لبلدية كاباو, 14 أكتوبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، في زيارة لبلدية كاباو, 14 أكتوبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، في زيارة لبلدية كاباو, 14 أكتوبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، في زيارة لبلدية كاباو, 14 أكتوبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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