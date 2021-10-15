«قناة الوسط»: لقاء مرجح بين المنفي والناظوري

القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, (الإنترنت)

أفاد مصدر مطلع مراسل «قناة الوسط» في طبرق بترجيح عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاءً مع القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

ووصل المنفي مساء الخميس إلى مدينة طبرق في زيارة للمنطقة الشرقية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عديد الفاعلين السياسيين والمحليين والاجتماعيين من مختلف المدن.

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واستقبل عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية وضباط الجيش ولفيف من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة طبرق المنفي، الذي تأتي زيارته في وقت يشتكي فيه مسؤولين بالمنطقة الشرقية من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة.