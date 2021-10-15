«قناة الوسط»: لقاء مرجح بين المنفي والناظوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 03:59 مساء
القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, (الإنترنت)

أفاد مصدر مطلع مراسل «قناة الوسط» في طبرق بترجيح عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاءً مع القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

ووصل المنفي مساء الخميس إلى مدينة طبرق في زيارة للمنطقة الشرقية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عديد الفاعلين السياسيين والمحليين والاجتماعيين من مختلف المدن.

- المنفي يصل طبرق لبدء جولة عمل في المنطقة الشرقية (صور)

واستقبل عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية وضباط الجيش ولفيف من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة طبرق المنفي، الذي تأتي زيارته في وقت يشتكي فيه مسؤولين بالمنطقة الشرقية من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تشديد قواعد «فيسبوك» ضد المضايقات