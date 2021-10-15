نورلاند يؤكد استمرار الدعم الأميركي لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 02:21 مساء
من لقاء عماد السايح (يمين) والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، 15 أكتوبر 2021. (السفارة الأميركية)

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في دعمها لـ«المهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين».

وقال نورلاند خلال لقائه مع رئيس المفوضية عماد السايح: «نحن متشجعون لرؤية أن الليبيين حريصون على التصويت ودفع البلاد كافة -في الجنوب والشرق والغرب- لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار»، حسب ما نشر حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

- السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات

وسبق أن أكد نورلاند نهاية سبتمبر الماضي، دعم بلاده لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

والسبت الماضي، قال السايح في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مقر المفوضية في طرابلس إن «المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير. وتوقع «إقبالًا كبيرًا» على المشاركة فيهما «خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951».

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