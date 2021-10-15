اعتماد إيمان الفيتوري نائبا لمندوب ليبيا بالجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 01:06 صباحا
إيمان الفيتوري (الإنترنت)

اعتمدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أوراق اعتماد الدكتورة إيمان الفيتورى نائبًا لمندوب ليبيا، رئسًا للبعثة الدبلوماسية الليبية.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص تحياتها وتقديرها للمندوبية الليبية بهذه المناسبة.

- تطورات الوضع الليبي على أجندة الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية

وفي 9 سبتمبر الماضي، تناولت الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية، عددا من القضايا الرئيسية، منها المستجدات في الوضع الليبي.

وشاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع؛ والتقت في العاصمة المصرية القاهرة، المسؤولين في السفارة، لمتابعة أوضاع الجالية.

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