الدبيبة يسجيب لمناشدة أهالي تهالا.. ويوجّه بتوفير احتياجاتهم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

استجاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، لوقفة احتجاجية لأهالي منطقة تهالا، طالبوا خلالها بالنظر إلى مشاكل التعليم لديهم إلى جانب توفير معلمين بمدارس تهالا التي تعاني عجزا كبيرا، الأمر الذي قد يحول دون فتح المدارس أبوابها.

وأصدر الدبيبة تعليماته لعدد من الوكلاء بوزارات خدمية مختلفة بزيارة المنطقة والمناطق المجاورة لها، لتحديد احتياجاتهم والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الوزارات المختصة وتقديم تقرير لرئيس الوزراء بالخصوص.

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والمكلفون بزيارة المنطقة هم: وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية والتطوير.