إعلان عدد المطعمين باللقاحات ضد فيروس كورونا في سرت

مواطن يسجل اسمه للحصول على لقاح كورونا في سرت. (بوابة الوسط)

قال المدير العام لحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بسرت، محمد إدريس، إن أجمالي المطعمين باللقاحات المضادة للفيروس في المدينة وصل إلى 18 ألفًا و678 شخصًا بالنسبة للجرعة الأولى.

وأوضح أن عدد المطعمين بالجرعة الثانية وصل إلى 1369 شخصًا، وأن هذه التطعيمات مسجلة في مكتب الرعاية الصحية الأولية والمراكز والوحدات الصحية العاملة في نطاق بلدية سرت وذلك حتى اليوم الخميس.

- غلق فرع مصرف الصحارى سرت بسبب إصابة عشرة موظفين بـ«كورونا»

- سرقة وحدة الموجات فوق الصوتية بمستشفى «ابن سينا» في سرت

ونبه إدريس إلى أنّ الجرعة الثانية بدأ إعطاؤها منذ أمس الأربعاء فقط، وذلك لوصول الشحنات الخاصة باللقاحات متأخرة إلى المدينة.

وأشار إلى أن اللقاحات التي تم التطعيم بها في نطاق بلدية سرت هي: (أسترازينيكا الإنجليزي، وسينوفاك الصيني، وسبوتنيك الروسي، وفايزر الأميركي، وسينوفارم الصيني.

أثناء تسجيل اسم مواطن للحصول على لقاح كورونا في سرت. (بوابة الوسط)