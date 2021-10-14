اجتماع لبحث تطوير أقسام طبية بمستشفى ابن سينا بسرت

اجتماع لبحث تطوير أقسام طبية بمستشفى ابن سينا بسرت

عُقد اجتماع، اليوم الخميس، لبحث تطوير أقسام طبية بمستشفى ابن سينا بسرت، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة سرت حسن الزرقاء، ومدير عام المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى .

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بقاعة مستشفى ابن سينا سرت، مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير قسم الأنف والأذن والحنجرة، وإقامة ورش عمل طبية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى.

- سرقة وحدة الموجات فوق الصوتية بمستشفى «ابن سينا» في سرت

- إجراء أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة

وناقش المجتمعون الاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين الزوار، بالإضافة إلى عقد زيارات دورية من قبل الاستشاريين والإخصائيين للمستشفى من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

والاثنين الماضي، أعلن مستشفى ابن سينا سرقة جهاز وحدة الموجات فوق الصوتية بالمستشفى، موضحا أنه كان على درجة عالية من الحداثة. وقال المكتب الإعلامي للمستشفى في بيان: «فور تبليغ الإدارة بالحادثة باشرت الأجهزة الأمنية داخل مدينة سرت التحقيق والتقصي بحثا عن الجناة والمسؤولين».

وفي 21 سبتمبر أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، إجراء أول عملية قسطرة قلبية بقسم القسطرة داخل المستشفى، بعد توقف دام لأكثر من 11 سنة.