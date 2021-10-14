زليتن تستعد لافتتاح أكبر مصنع لتعليب الأسماك في ليبيا

تجهيز مصنع تعبئة الأسماك في زليتن للافتتاح. (بوابة الوسط)

تستعد مدينة زليتن لافتتاح أكبر مصنع لتعليب الأسماك في ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت مصادر لـ«بوابة الوسط» من داخل المدينة إن الافتتاح سيكون في شهر نوفمبر، وإن المساحة الإجمالية للمصنع تبلغ نحو 4 هكتارات.

ويضم المصنع مبنى إداريا وخزانات زيت ومختبرا، فضلا عن عدد من المرافق الخدمية الأخرى. كما يحتوى المصنع على عدد من خطوط الإنتاج منها خط قفل وتعبئة علب 160 جم و185 جم. وستصل إنتاجيته إلى نحو 600 علبة في الدقيقة.

- «بلدي جالو» يوقع عقدا لإنشاء مصنعين لتصنيع المواد الغذائية

ويشتمل كذلك على خط تعبئة علب كبيرة من كيلو إلى 2.5 كيلوجرام، إضافةً إلى خط إنتاج وتعبئة سردين بقدرة 60 علبة في الدقيقة.

تجهيز مصنع تعبئة الأسماك في زليتن للافتتاح. (بوابة الوسط)