سرقة كابلات كهرباء من مزارع وادي تلال بسرت

عمود كهرباء تعرض للسرقة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

تعرض عدد من خطوط الكهرباء بمزارع وادي تلال في سرت للسرقة، وكذلك أعمدة نقل خطوط الطاقة ضغط عالٍ، اليوم الخميس.

وقال مصدر من محلة وادي تلال لـ«بوابة الوسط» إن أكثر من خمسة أعمدة نقل خطوط كهرباء، وعدد من الكابلات والأسلاك تصل إلى مئات الأمتار تعرضت كذلك للسرقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية ومباشرة الاختبارات التشغيلية لها والدخول بها على الشبكة العامة.

الإعلان جاء بعد توقُّف الوحدة عن العمل ما يقارب سنتين، بينما تعمل الشركة على وصول الوحدة لقدرتها القصوى والمقدرة بـ325 ميغاوات للمساهمة في دعم استقرار الشبكة العامة.