«التعليم» تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام 2021-2022

وزير التربية والتعليم موسى المقريف متحدثا في مؤتمر صحفي، الأحد 22 أغسطس 2021. (فيديو بثته منصة حكومتنا)

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (أساسي- ثانوي- ديني) للعام الدراسي (2021-2022).

ووفق القرار رقم «475» لسنة 2021، فقد حدد 14 نوفمبر المقبل موعدًا لعودة الدراسة التمهيدية لجميع الصفوف الدراسية، فيما تكون بداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية في الخامس من ديسمبر المقبل.

وتجرى اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوني في الفترة من 27 فبراير إلى 10 مارس 2022، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادتي التعليم الأساسي والثانوني في الفترة من 27 فبراير إلى 10 مارس، كما تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل في الفترة نفسها.

وحدد القرار الفترة من 13 إلى 17 مارس كعطلة نصف السنة للمراحل كافة، على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع السنوات الدراسية في 20 مارس.

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وتكون اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوني في الفترة من 8 إلى 19 مايو، ونهاية العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الخامس في 9 يونيو، فيما تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل في الفترة من 12 إلى 23 يونيو.

في حين تكون الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو، والامتحانات النهائية لشهادة الثانونية العامة (أدبي- علمي- ديني) في الفترة من 17 إلى 28 يوليو.

وتشهد الفترة من 14 إلى 24 أغسطس إجراء امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر إجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية (علمي- أدبي- ديني).

ووفق القرار، فإن عطلة المعلمين تكون في الفترة من 1 إلى 29 سبتمبر، فيما يجرى الاكتتاب للعام الدراسي (2022-2023) في الفترة من 1 إلى 29 سبتمبر، وتكون بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي 2022-2023، في 2 أكتوبر 2022.