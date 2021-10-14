تعليمات من الدبيبة بشأن علاوة الزوجة والأبناء والمعاشات الضمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 12:41 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بضرورة العمل بشكل «جاد» و«سريع» على صرف علاوة الزوجة والأبناء لمستحقيها.

جاء ذلك في كتاب وجَّهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع «فيسبوك».

الدبيبة يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية إلى 900 دينار 
- الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء

ونهاية سبتمبر الماضي، أصدر الدبيبة قرارًا خصَّص بموجبه مليارين و250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها على علاوة الزوجة والأبناء، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وفي خطاب مماثل، حضّ الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة التواصل مع وزارة المالية لوضع قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية موضع التنفيذ. 

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)