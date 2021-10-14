تعليمات من الدبيبة بشأن علاوة الزوجة والأبناء والمعاشات الضمانية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بضرورة العمل بشكل «جاد» و«سريع» على صرف علاوة الزوجة والأبناء لمستحقيها.

جاء ذلك في كتاب وجَّهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع «فيسبوك».

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ونهاية سبتمبر الماضي، أصدر الدبيبة قرارًا خصَّص بموجبه مليارين و250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها على علاوة الزوجة والأبناء، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وفي خطاب مماثل، حضّ الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة التواصل مع وزارة المالية لوضع قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية موضع التنفيذ.

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد.