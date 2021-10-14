559 إصابة جديدة و17 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 11:40 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الخميس 14 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 17 حالة وفاة، و1720 حالة شفاء، أمس الأربعاء.

وقال المركز في بيانه رقم «534»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلَّم، الأربعاء، 4201 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبيّن سلبية 3642 عينة، وإيجابية 559 عينة بنسبة 13.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 348 ألفًا و647 حالة بينها 67 ألفًا و758 نشطة، و276 ألفًا و40 شفاء، فيما تُوفي 4849 شخصًا جراء الإصابة بالوباء.

وبلغ عدد المطعّمين ضد الوباء ممن تحصلوا على الجرعة الأولى مليونًا و447 ألفا و300 شخص، ومن تحصلوا على جرعتين 300 ألف و860 شخصًا.

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