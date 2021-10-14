«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى شحات

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من زوارة إلى شحات.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن تلك الرياح تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر هذه الليلة وغدًا الجمعة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء مغطاة كليًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر مساءً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة.
- الرياح جنوبية إلى غربية، بينما تكون شمالية غربية مساء اليوم على ساحل الخليج وبنغازي، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل الخليج، وكذلك الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات غدًا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، ويصل غدًا إلى ثلاثة أمتار على الساحل من بنغازي إلى شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا غدًا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.