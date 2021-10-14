«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى شحات

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من زوارة إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن تلك الرياح تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر هذه الليلة وغدًا الجمعة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء مغطاة كليًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل مصراتة.

- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.