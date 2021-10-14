أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر التقلبات الجوية في مناطق شمال غرب البلاد مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تمتد تلك الأجواء مساء اليوم الخميس إلى مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة أحيانًا، خصوصًا على المناطق من طرابلس إلى مصراتة، تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من مساء اليوم، خصوصًا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.