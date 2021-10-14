القبة تسجل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية ست عينات، إضافة إلى الاشتباه في حالتين، وشفاء أربعة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مكتب الرصد القبة، إنه استقبل خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر 232 مترددًا، بينهم 73 حالة موجبة.

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.