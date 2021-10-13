إخماد حريق بمبنى مجاور لمصرف الصحاري في حي الأندلس

حريق بمبنى مجاور لمصرف الصحاري في حي الأندلس (هيئة السلامة الوطنية بطرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، مساء الأربعاء، إخماد حريق هائل في حي الأندلس بإمرة رئيس قسم طرابلس عقيد ثائر الشهاوي، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبعدما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي بأن الحريق نشب في فرع مصرف الصحاري، قال المصرف في توضيح إن «الحريق لم يصل فرع المصرف ولم يلحق أي أذى بالمبنى، كما أن كافة فروع مصرف الصحاري، بما فيها فرع حي الاندلس، مؤمنة بالكامل من جهاز أمن المرافق والمنشآت».

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وأوضح المصرف أن الحريق المذكور وقع في المبنى المجاور للفرع، ولم يقع أي ضرر يذكر في المبنى أو الممتلكات التابعة للفرع.