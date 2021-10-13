تشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 09:27 مساء
طلاب في سرت يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، والتعليم الديني للعام الدراسي 2020-2021.

وتتشكل اللجنة من رئيس وخمسة أعضاء، على هذا النحو:
1- مراقب التعليم بالبلدية (رئيسًا).
2- مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي أو رئيس الوحدة (عضوًا).
3- مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة (عضوًا).
4- رئيس قسم الشؤون القانونية بالمراقبة (عضوًا).
5- رئيس قسم شؤون المتابعة بالمراقبة (عضوًا).
6- رئيس قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة (عضوًا).

- اللجنة العليا تواصل التحضير لامتحانات الثانوية
- جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية
- جدول امتحان القسم الأدبي بالشهادة الثانوية

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في الإشراف المباشر على سير الامتحانات بما يضمن نجاحها على الشكل الأمثل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وتعمل تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات، على أن تقدم تقاريرها بشكل يومي للمركز. ونص القرار على تخصيص مكافأة قدرها 2000 درهم لرئيس وأعضاء اللجنة من المركز الوطني للامتحانات.

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