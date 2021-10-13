تسجيل 4 إصابات بفيروس «كورونا» في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:02 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الثلاثاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 19 عينة، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 15 حالة، فيما تأكدت أربع إصابات، ولم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وتماثل للشفاء 1403 مصابين، في حين توفي 24 آخرون.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.6% من إجمالي 4953 عينة جرى تحليلها، وظهرت سلبية 4229 منها.

- «مكافحة الأمراض»: 724 إصابة جديدة بـ«كورونا» و24 حالة وفاة

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 348 ألفًا و88 حالة، منها 68 ألفًا و936 نشطة، و274 ألفًا و320 متعافى، و4832 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة
دولى
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
ما حقيقة «كابتن كوريا الشمالية» الذي ظهر بزي أزرق وسط الجنود وأثار التكهنات حول ...
دولى
المصرف المركزي: 90% من فروع المصارف التجارية استكملت الربط بإداراتها العامة
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة
ليبيا
ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
وفاة ثالث أكبر معمرة في العالم
منوعات
تحرير مقيم سوري خطفه تشكيل عصابي في قصر الأخيار
ليبيا
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك