تسجيل 4 إصابات بفيروس «كورونا» في مركز سبها الطبي

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الثلاثاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 19 عينة، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 15 حالة، فيما تأكدت أربع إصابات، ولم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وتماثل للشفاء 1403 مصابين، في حين توفي 24 آخرون.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.6% من إجمالي 4953 عينة جرى تحليلها، وظهرت سلبية 4229 منها.

- «مكافحة الأمراض»: 724 إصابة جديدة بـ«كورونا» و24 حالة وفاة

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 348 ألفًا و88 حالة، منها 68 ألفًا و936 نشطة، و274 ألفًا و320 متعافى، و4832 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.