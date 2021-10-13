النقابات الطبية والطبية المساعدة تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

مؤتمر سابق للنقابات الطبية والطبية المساعدة (أرشيفية)

دعت النقابات الطبية والطبية المساعدة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحقوقهم «بعد أن خابت آمالهم من تجاوب الحكومة لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد الاتصالات التي قاموا بها والمراسلات إلى المسؤولين المعنيين بالحكومة أخيرًا».

وطالبت تلك النقابات، في بيان اليوم الأربعاء، جميع منتسبي النقابات من الفئات الطبية والطبية المساعدة والإدارية التسييرية للمشاركة في الوقفة، التي لم تحدد موعدها.

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وناشد البيان كل الفئات «للمشاركة والوقوف وتوحيد الصف والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي استحقوها بجدارة لما تقدمه الكوادر الطبية والطبية المساعدة من تضحيات رغم قلة الإمكانات والحوافز المادية والمعنوية».

ودعا البيان «جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية بربوع ليبيا للتضامن مع نقاباتهم وتوحيد الصفوف، وبذل مزيد الجهود والصمود من أجل تحقيق مطالبكم المنصفة».

وذكَّر البيان بأن المادة (14) من الإعلان الدستوري تنص صراحة على حرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي دون المساس بالممتلكات العامة، وهو حق شرعي لكل مواطن ليبي.

وتطالب النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 الخاص بزيادة رواتبهم. وقالت تلك النقابات إنها أجرت اتصالات مستمرة بديوان رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية بغرض تحديد موعد للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تفعيل القرار واعتبار الكوادر الطبية والطبية المساعدة الذين لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم «شهداء واجب».

وأشارت إلى أنه «كان من المفترض أن يتم اللقاء اليوم الأربعاء، إلا أن ظروفًا طارئة تتعلق بالعمل حالت دون ذلك، وقد تأجل اللقاء إلى منتصف الأسبوع المقبل».