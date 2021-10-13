الخارجية التركية: المنقوش تزور أنقرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 07:16 مساء
المنقوش خلال مؤتمر مع وزير الخارجية الكويتي، 3 أكتوبر 2021، (حساب الوزيرة على تويتر)

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ستزور أنقرة غدًا الخميس.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان اليوم، أن الاجتماعات التي ستعقد ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم قالت المنقوش، إنها التقت نظيرتها البريطانية ليز تروث، في العاصمة البريطانية لندن، وناقشا «آخر التطورات في ليبيا»، وفق تغريدة على «تويتر» لوزيرة الخارجية دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

- المنقوش تبحث مع نظيرتها البريطانية التطورات في ليبيا

و«التطورات الليبية» كانت الملف الأبرز الذي حملته المنقوش خلال جولتها الخارجية منذ مطلع الشهر الجاري، التي استهلتها بزيارة الكويت وشملت البحرين والإمارات.

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