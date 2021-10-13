سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام

سحب عينة حمض نووي من أهالي المفقودين, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخد عينات الحمض النووي.

ونشرت الهيئة رقم إدارة قيد الأهالي لاستقبال استفسارات المواطنين وهو 0910376503.

- انتشال 25 جثة مجهولة من خمس مقابر جماعية وفردية في ترهونة

وأمس أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 25 جثة مجهولة، عثرت عليها في خمس مقابر جماعية وفردية بترهونة.

وقال الهيئة إن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة عملت على خمسة مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة.

سحب عينة حمض نووي من أهالي المفقودين, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

سحب عينة حمض نووي من أهالي المفقودين, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

سحب عينة حمض نووي من أهالي المفقودين, (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)