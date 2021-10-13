«الصحة» ترصد 207 إصابات بـ«كورونا» في العناية الفائقة خلال 24 ساعة

موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، رصد 207 حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد عن أمس الثلاثاء الصادرة عن الوزارة اليوم، فإن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 39 حالة، فيما سجلت حالات الخروج من مراكز العزل 26 حالة في الفترة نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وتماثل للشفاء 1403 مصابين، في حين تُوفي 24 آخرون.

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وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.6% من إجمالي 4953 عينة جرى تحليلها، أظهرت سلبية 4229 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 348 ألفًا و88 حالة، منها 68 ألفًا و936 نشطة، و274 ألفًا و320 متعافى، و4832 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس من العام الماضي.