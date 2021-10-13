انخفاض الدولار.. والذهب يواصل الارتفاع في السوق الموازية

أسعار العملات مقابل الدينار في السوق الموازية (13 أكتوبر 2021). (بوابة الوسط)

تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفضت العملة الأميركية مسجلة 4.97 دينار مقابل 4.99 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو بفارق أربعة قروش مسجلاً 5.62 دينار مقابل 5.58 دينار أمس، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار.

أما على صعيد المعادن النفيسة، فقد واصل سعر كسر الذهب (عيار 18) الصعود بفارق 3 دنانير إلى 203 دنانير من 200 دينار.