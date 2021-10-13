الدبيبة من الزنتان: تسلمنا المسؤولية وليبيا «جسم ميت» بديون تجاوزت 100 مليار دينار

الدبيبة خلال حديثه في مؤتمر بمدينة الزنتان، 13 أكتوبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أنه تسلم وحكومته المسؤولية في ليبيا قبل نحو خمسة أشهر، والوضع صعب، قائلا «لقينا ليبيا جسم ميت»، وأشار إلى توقف جميع المشروعات في كل القطاعات مثل الكهرباء والطرق وغيرها.

وتابع الدبيبة: «تولينا المهمة والديون على البلاد تجاوزت 100 مليار دينار متراكمة من الحكومات السابقة»، حسب كلمته في مؤتمر في مدينة الزنتان، بحضور شعبي، اليوم الأربعاء.

ووعد بتوفير السيولة النقدية للزنتان، بدءًا من الغد، معقبا أن الوضع بها لا يصل إلى معاناة مدن أخرى، وأضاف: «لديكم أخوة في مناطق أخرى حالتهم صعبة، وسنقف معكم ونرص الصفوف، وسنخرج من الوضع الذي نعيشه بالعمل والإرادة وليس الأمر كلاما تحفيزيا» فقط، كما أشار

ولفت إلى افتتاحه أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من تمهيد طريق عين زارة، مردفا أن الأمر ليس له علاقة بحجم الإنجاز، لكن الحالة المعنوية للمواطنين المرتفعة بسبب المشروع، الذي سيتم الانتهاء منه بشكل كامل.