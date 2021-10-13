«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 01:35 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى رأس لانوف تتراوح سرعتها مساء غدٍ بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدًا يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل مساء غدٍ إلى 30 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر يصل مساء الغد إلى 3.50 متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا مساء الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية على ساحل الخليج وتكون متغيرة الاتجاه على باقي الساحل تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل يوم الغد إلى 25 عقدة على رأس لانوف.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل مساء الغد إلى 1.75 متر على شحات.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء الغد على شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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