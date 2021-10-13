أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية وسحب رعدية على مناطق الشمال الغربي الليلة

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلًا اليوم الأربعاء على غالب البلاد، مع حدوث تقلبات جوية بداية من الليلة في مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن تلك التقلبات مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق غدًا، تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة، خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة جيدة مساء غدٍ على المناطق الساحلية، وتمتد إلى المناطق الداخلية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا غدًا على غدامس والحمادة والجفرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.