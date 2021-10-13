الدبيبة يتفقد مركز إيواء المهاجرين عين زارة

الدبيبة خلال زيارته مركز إيواء المهاجرين عين زارة، 13 أكتوبر 2021، (الداخلية)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مركز إيواء المهاجرين عين زارة، للاطلاع على أوضاع المقيمين فيه، والوقوف على أحوالهم الصحية والمعيشية.

واستقبل الدبيبة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، وعدد من المسؤولين والضباط بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واستمع الدبيبة لشروح من قبل المشرفين على المركز حول المشاكل التي تواجههم، والجهود التي يقومون بها لتذليلها، والعمل على تقديم الخدمات للمهاجرين ورفع معاناتهم.

مفوضية حقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بإطلاق المهاجرين

وأمس، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الليبية بإطلاق جميع المهاجرين و«وقف إجلائهم»، كما دعت إلى إجراء تحقيق في «مزاعم الاستخدام غير الضروري للقوة ضدهم» في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة.

- مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الليبية إلى إطلاق المهاجرين والتحقيق في أحداث قرقارش

وقالت المفوضية إنها رصدت «زيادة ملحوظة» في العمليات الأمنية «القاسية» التي تستهدف المهاجرين في ليبيا، مضيفة أن تلك العمليات أدت إلى «سقوط قتلى ومصابين بجروح خطيرة».

تحذير يونيسف بشأن السيدات والأطفال في مراكز الإيواء

في حين، حذَّرت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من «خطر فوري» يهدد نحو ألف امرأة وطفل في مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا.

وبحسب يونيسف، تستقبل مراكز الاحتجاز «أعدادًا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية»، وتشير المنظمة إلى أن «مركز المباني» يضم أكثر من خمسة آلاف شخص «من بين هؤلاء مئة طفل و300 امرأة»، وقد حضّته السلطات الليبية على «حماية الأطفال ومنع فصلهم عن والديهم ومقدمي الرعاية وعائلاتهم».

الدبيبة خلال تفقده المركز.

الدبيبة خلال تفقده المركز.