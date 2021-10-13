يونيسف: «خطر فوري» يهدد ألف امرأة وطفل بمراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس

أطفال وعائلاتهم يصطفون لتلقي الملابس الشتوية الجديدة عند توزيعها في مركز احتجاز طريق المطار في طرابلس (موقع المنظمة الإلكتروني)

حذّرت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، الثلاثاء، من «خطر فوري» يهدد ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا.

وقال فرع المنظمة في ليبيا في صفحته على «فيسبوك» بالعربية إن «ما يقرب من 751 امرأة و255 طفلاً من بين آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء تم القبض عليهم ضمن الاعتقالات الجماعية الأخيرة». وأشار إلى وجود «خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم و30 رضيعاً» بين المحتجزين.

وحذّرت المنظمة في بيانها من أنّ «سلامة ورفاه ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل (...) من المحتجزين في مراكز الاحتجاز في طرابلس في خطر فوري».



انتقادات وتنديد

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، شنت أجهزة الأمن حملات توقيف في طرابلس استهدفت خصوصاً المهاجرين غير النظاميين. وبحسب منظمة «أطباء بلا حدود» استُهدف في حملة التوقيفات ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص بين مهاجرين ولاجئين، قالت المنظمة إنهم احتجزوا «في ظروف مزرية».