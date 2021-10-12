الدبيبة: منحة دعم الزواج مستمرة بضوابط جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 10:19 مساء
الدبيبة يتحدث خلال لقاء بمشايخ وأعيان وحكماء ليبيا بملتقى الوحدة الوطنية (منصة حكومتنا)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن منحة دعم الزواج مستمرة بضوابط جديدة، خاصة منع زواج القُصَّر.

جاء ذلك، خلال لقاء الدبيبة بمشايخ وأعيان وحكماء ليبيا بملتقى الوحدة الوطنية الذي أُقيم أمس الإثنين في طرابلس، بحضور قبائل العواقير والفواخر والمغاربة من المنطقة الشرقية.

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وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وأكد الدبيبة أن منحة دعم الزواج مستمرة، بضوابط جديدة، خاصة بعد ملاحظة زواج فتيات في عمر 14 عامًا، وهو ما ترفضه الدولة، لافتًا إلى أن «المنحة أصبحت أمرًا واقعيًا لا يمكن بطريقة أو بأخرى أن نوقف البرنامج، وهو حق لجميع المواطنين وأقل شيء نقدمه لليبيين».

وأردف: «هذا رزقهم ولا في حد متجمل عليهم.. لا نبي منهم حاجة لا تصويت ولا انتخابات ولا غيره»، متابعًا: «الفكرة إن الليبيين ما عندهمش من يضمنهم. أنا قلتلهم أنا بوكم. أنا بنضمنكم».

وخلال اللقاء نفسه، قال الدبيبة إن الحكومة ستشكل لجنة للبدء في برنامج القروض عبر المصارف لكل الليبيين وليس فقط للشباب ودون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة. وبرنامج الإيجار التمويلي يتمثل في تقديم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة للجهات الحكومية المعنية، لدراسته والموافقة على تمويل تلك المشروعات لأصحابها.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

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