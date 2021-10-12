المجلس البلدي وأعيان غات يستنكرون إلغاء زيارة الدبيبة: المدينة آمنة

جانب من بيان المجلس البلدي غات ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة (فيسبوك)

استنكر المجلس البلدي غات ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة، إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة للمدينة.

وأُعلِن في وقت سابق الثلاثاء، إلغاء زيارة الدبيبة، بعد رفض استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق زيارة الدبيبة «تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق».

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وقال المجلس البلدي وأعيان غات، في بيان: «بعدما قمنا باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، تفاجأنا بتأجيل الزيارة تحت ذريعة عدم وجود تنسيق أمني مسبق مع جهات تدعي حرصها على مصلحة الجنوب».

وتابع البيان أن إلغاء هذه الزيارة جاء «رغم أن الجهات الأمنية ببلدية غات أبدت استعدادها وقدرتها على تأمين الزيارة في اجتماع رسمي مع المجلس البلدي غات».

وأردف البيان: «وبهذا نستنكر ونشجب بأشد العبارات نحن المجلس البلدي غات وحكماء وأعيان المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني بها، إيقاف الزيارة ومحاولة الزج بأهلها في التجاذبات السياسية التي نحن في منأى عنها».



وأكد البيان أن «بلدية غات كانت ولا تزال بلد السلام والوئام الاجتماعي، وهي تحاول أن تكون نقطة الانطلاق لمؤتمر مد جسور الثقة والوفاق بين أبناء الوطن، كما نؤكد أن بلدية غات آمنة ومستقرة ولم يسبق أن تعرضت أي زيارة لمسؤول لاختراق أمني من قبل».