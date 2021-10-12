«الصحة»: دخول 40 حالة «كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 09:51 مساء
من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الإثنين، والتي نشرتها اليوم، إنها سجلت خروج 38 حالة من مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما بلغ إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة، خلال الـ24 ساعة الماضية 181 حالة.

- «مكافحة الأمراض»: 551 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، وتماثل للشفاء 1467 مصابا، في حين تُوفي 16 آخرون.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 13.4% من إجمالي 4097 عينة جرى تحليلها، أظهرت سلبية 3546 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء في ليبيا، مارس 2020، إلى 347 ألفًا و364 حالة، منها 69 ألفًا و639 نشطة، و272 ألفًا و917 متعافى، و4808 متوفين.

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