تشكيل لجنة لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»

طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات والمؤسسات لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»، واتخاذ الترتيبات والتجهيزات لتنظيمها.

ويرأس اللجنة، وفق القرار رقم 352 لسنة 2021، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، وكيل وزارة السياحة، وكيل وزارة الشباب، وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، عميد بلدية طرابلس، مدير عام الشركة القابضة للاتصالات، مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بمجلس الوزراء، مندوب عن المؤسسة الليبية للاستثمار، كما يكون للجنة مقرر، تتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.

- طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022

وفي 16 يونيو الماضي، وافق مجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، على اعتماد مدينة طرابلس «عاصمة الإعلام العربي للعام 2022».

وسبق أن اعتذرت ليبيا عن الاحتفال بطرابلس عاصمة للإعلام العربي العام 2020، بسبب الظروف التي تمر بها آن ذاك. لكنها طلبت الاحتفاظ بحقها في الدورة التي تليها.