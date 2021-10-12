اللافي: الترتيب لعقد ملتقى جامع لمشائخ وحكماء ليبيا

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، ترتيبات جارية لعقد ملتقى جامع لمشائخ وحكماء ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الدائرة الرابعة (أجدابيا، جالو، أوجلة)، وأعيان من بنغازي، الذين «أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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ووضع اللافي الأعيان والحكماء في صورة الخطوات التي اتخذها المجلس لتحقيق المصالحة، منذ إعلان تأسيس المفوضية الوطنية للمصالحة، والملتقيات التي عُقدت بالخصوص، والترتيبات المتخذة لعقد ملتقى جامع لمشائخ وحكماء ليبيا، سيعلن خلاله على ميثاق السلم الاجتماعي.

وأكد الأعيان والحكماء لنائب رئيس المجلس الرئاسي، استعدادهم المشاركة في أي مشروع يدعو للمصالحة الوطنية الشاملة طوق نجاة ليبيا ويساهم في استقرارها.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي يلتقي ممثلي الدائرة الرابعة (أجدابيا - جالو - أوجلة) (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي يلتقي ممثلي الدائرة الرابعة (أجدابيا - جالو - أوجلة) (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي يلتقي ممثلي الدائرة الرابعة (أجدابيا - جالو - أوجلة) (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)