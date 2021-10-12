المنفي يبحث ملف المشاركة السياسية للمرأة واستعداداتها للانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 06:43 مساء
محمد المنفي، مع نائبة رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس، حنان الفخاخري, 12 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع نائبة رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس، حنان الفخاخري، ملف المشاركة السياسية للمرأة، واستعراض نتائج أعمال الوحدة خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع تفاصيل تجربة تمكين المرأة، في مختلف مؤسسات الدولة، وسبل تطوير أدائها، «بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، التي تستعد فيها المرأة لخوض غمار الانتخابات المقبلة»، مع باقي شرائح المجتمع. وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد المنفي، أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة تفعيل مشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة، مضيفا أن «المرأة تمثل نصف المجتمع»، وبإمكانها أن تساهم في بناء الدولة، وإعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن ازدهار المجتمع يقوم على تعزيز المساهمة الفاعلة للمرأة، ومشاركتها الإيجابية في مختلف المجالات.

- المنفي في لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة عمر بوشاح: يجب تقبل نتائج الانتخابات

فيما قالت الفخاخري، إن المنفي يسعى لدعم المرأة، وتهيئة كافة الظروف أمام الوحدة، حتى تستطيع القيام بمهامها، مؤكدةً أن المرأة تحتاج للدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة، لخلق المزيد من الفرص، سعيا وراء النجاح والتطور، وبالتالي تحقيق أهدافها، للمساهمة في تنمية ورقي المجتمع.

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