انتشال 25 جثة مجهولة من خمس مقابر جماعية وفردية في ترهونة

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 25 جثة مجهولة، عثرت عليها في خمس مقابر جماعية وفردية بترهونة.

وقال الهيئة في بيان اليوم، إن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة عملت على خمسة مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة.

وتابعت أن الفرق نفذت عمليات الانتشال، رغم صعوبة العمل بالمكب وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات.

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وبحسب البيان، تم استخراج عشرة جثامين مجهولة الهوية من المقبرة الأولى، وتسعة من المقبرة الثانية، وأربعة من المقبرة الثالثة، ومن المقبرتين الرابعة والخامسة جثة من كل من منها، مؤكدة أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

انتشال جثامين مجهولة من مقبرة جماعية في ترهونة, 12 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)