اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة بترهونة

إحدى المقابر التي عثر عليها فريق الهيئة في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين العثور على خمس مقابر جديدة بمدينة ترهونة، أمس الإثنين.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إنها تمكنت من اكتشاف خمس مقابر جديدة بمكب مدينة ترهونة العام، معلنة مباشرتها، اليوم الثلاثاء، عمليات الانتشال.

- رئيس بعثة تقصي الحقائق: جمع أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين

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وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن «البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020». وأضاف، في مؤتمر صحفي بجنيف بمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما أسماه «المتورطين في الجرائم حتى الآن»، مشيرا إلى أن هناك «أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي».



وتحدث التقرير عن أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية». أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وحسب الخبيرة تشالوكا بياني «يتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين».