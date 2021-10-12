حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة

حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة، 12 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بدائرة توزيع هراوة.



وقالت الشركة في بيان، إن نمو الأشجار تحت مسارات الخطوط وملامستها لها يسبب عديد المخاطر التي قد تنتج عن قطع الأسلاك الكهربائية، وتشكل خطرا على السلامة العامة، وخسائر بشرية ومادية، وانقطاع التيار عن المستهلكين لفترات طويلة خاصة أثناء الأمطار وهبوب الرياح.

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ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع الشركة عبر قطع وتقليم وإزالة الأشجار النامية تحت أو بالقرب من مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حفاظا على السلامة العامة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة، الغربي والجنوبي والشرقي لليوم الخامس على التوالي.

حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة، 12 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة، 12 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة، 12 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)

حملة لقطع الأشجار الملامسة لخطوط الكهرباء بهراوة، 12 أكتوبر 2021. (شركة الكهرباء)