السوق الموازية: الدولار واليورو يواصلان الارتفاع أمام الدينار

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية مجددًا أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين

وزاد الدولار ثمانية قروش مسجلًا 4.99 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، واليورو خمسة قروش مسجلًا 5.58 دينار مقابل 5.53 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار.

أما على صعيد المعادن النفيسة، فقد صعد سعر كسر الذهب (عيار 18)، دينارين إلى 200 دينار من 198 دينارًا.