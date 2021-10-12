انتشال جثث 15 مهاجرا بعد تحطم قاربين قبالة السواحل الليبية

مهاجرون خارج مركز احتجاز مهاجرين في تاجوراء غداة قصف جوي قرب المبنى، 3 يوليو 2019. (أ ف ب)

قضى 15 مهاجرا غرقا بعد تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت المفوضية في تغريدة ليل الإثنين- الثلاثاء، انتشال جثث 15 شخصا مع وصول زورقين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وأشارت إلى «إنقاذ 177 مهاجرا آخرين» دون أن توضح جنسيات المهاجرين، وفق وكالة «فرانس برس».

ونشرت المفوضية صورا تظهر العشرات من المهاجرين وهم في حالة إعياء شديد، وتقدم لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف القاعدة البحرية.

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وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية وتحديدا من مدينتي زوارة (غرب) والخمس شرق العاصمة طرابلس، قبل ليلتين حسب المفوضية.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي 26 ألفا، أي أكثر من ضعف العدد الذي سجل طيلة العام الماضي الذي لم يتجاوز الـ11 ألفا. وتتكرر حوادث انقلاب قوارب مهاجرين في عرض البحر المتوسط خصوصا قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في سبتمبر إن عدد المهاجرين الذين قضوا في المتوسط منذ مطلع السنة بلغ 1369 شخصا.