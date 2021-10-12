أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 09:54 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل الأجواء إلى الاعتدال اليوم الثلاثاء على غالب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من الخميس بتقلبات جوية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ للحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، خصوصًا من مساء يوم الغد، مع فرصة سقوط أمطار جيدة الخميس، تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتكون غدًا متغيرة الاتجاه، فجنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول الخميس إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على غالب المناطق، وتشهد زيادة طفيفة غدًا، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا على المنطقة من الجبل الأخضر إلى طبرق، مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية، على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا خاصة على الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا الخميس على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول الخميس إلي جنوبية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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