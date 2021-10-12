برئاسة ليبيا.. انطلاق الدورة الـ68 للجنة الصحية الإقليمية لـ«شرق المتوسط»

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي شارك في أعمال الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

شارك وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، في أعمال الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في يومها الأول، والمنعقدة بالمكتب الإقليمي في القاهرة، ممثلًا عن ليبيا، التي ترأس اجتماعات اللجنة الإقليمية لأول مرة.

وتنعقد الدورة إلكترونيًّا للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2021، بحضور وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاثنين والعشرين، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.

وتحدّث خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ68، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، ووزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد.

وستناقش اللجنة الإقليمية مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة، منها التأهب لحالات الطوارئ الصحية ومواجهتها، والترصد المتكامل للأمراض، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، وتزايد وباء السكري، مع شغل تأثير جائحة كوفيد-19 لموقع بارز على جدول الأعمال.

- لأول مرة.. ليبيا ترأس اللجنة الصحية الإقليمية لـ«شرق المتوسط»

وسيطلع أيضًا الممثلون في اللجنة الإقليمية على التقدُّم المحرَز في مجال تغير المناخ، ومكافحة التبغ، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وصحة الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، والرعاية في المستشفيات، وتنمية قدرة المؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالبيِّنات في مجال الصحة، وتنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والصحة النفسية، والاستجابة الصحية العامة لتعاطي المواد.

وتتولى اللجان الإقليمية تنظيم أعمال المنظمة على المستوى الإقليمي. وتُعقَد اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط كل عام في شهر أكتوبر، ويحضرها جميع بلدان الإقليم لصياغة السياسات، والإشراف على البرامج الإقليمية، والاستماع إلى التقارير المرحلية، والنظر في المبادرات الجديدة ومراجعتها وإقرارها، فضلًا عن اعتماد القرارات، وتتولى اللجنة اتخاذ مقررات إجرائية تسترشد بها أعمال المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية للعام القادم.