مناقشة الميزانية التقديرية لوزارة النفط والغاز للسنة المالية 2022

اجتماع تقابلي بين وزارتي النفط والغاز والمالية، لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية لوزارة النفط والغاز للسنة المالية 2022

عقد بديوان وزارة المالية اجتماع تقابلي بين وزارتي النفط والغاز والمالية، لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية لوزارة النفط والغاز للسنة المالية 2022 بحضور وزير النفط والغاز محمد عون وعدد من المختصين بالوزارة، بحضور أعضاء اللجنة المالية المعنية بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

واستهل وزير النفط والغاز حديثه بالتأكيد على دور الوزارة في وضع الاستراتيجيات والخطط ﻭرسم السياسات النفطية بصفتها الجهة السيادية فيما يخص النشاط النفطي، وشدد على أهمية اعتماد الميزانية لضمان توفير التمويل اللازم للعمليات النفطية، بحكم أن مصدر الدخل للدولة الليبية هو النفط، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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في المقابل، استمع أعضاء اللجنة إلى الإيضاحات اللازمة من المختصين بالوزارة، فيما يخص أبواب الميزانية والتقديرات المعدة لكل بند، ومدى مطابقتها للقواعد المتبعة في شأن إعداد الميزانيات.

وثمنت وزارة النفط والغاز «جهود أعضاء اللجنة المالية بوزارة المالية على مناقشاتهم التي وصفتها بالمثمرة والتي انعكست بصورة إيجابية على التوافق بين الوزارتين، فيما يتعلق بالبيانات المالية التقديرية للوزارة، وبما يتماشى مع الأسس والقواعد المنظمة لإعداد مشروع الميزانية المقترحة»، وفق البيان.