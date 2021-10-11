الدبيبة يفتتح مركز خدمة المواطن ويعد بـ«القضاء على الواسطة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 10:56 مساء
شعار مركز خدمة المواطن على «فيسبوك».

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مركز خدمة المواطن الذي جرى إنشاؤه بقرار من مجلس وزراء. ويتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين التي لها علاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها.

وقال الدبيبة، في كلمته خلال حفل افتتاح المركز، إن هدفه الأساسي هو إزالة كل واسطة أو حاجز يفصل المواطن عن الحكومة، كما يساعد الحكومة في دعم قراراتها واستشعار مشاكل المواطنين بشكل مبكر.

وأرجع رئيس الحكومة السبب وراء تدشين المركز، إلى العدد الكبير من الشكاوى التي يستقبلها من المواطنين خلال زيارته المدن المختلفة داخليًّا، أو المواطنين الليبيين خلال زيارته الخارجية. وأعلنت الحكومة تدشين صفحة خاصة بالمركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي 5 أكتوبر الجاري، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء مركز يسمى «مركز خدمة المواطن»، يُمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع ديوان مجلس الوزراء.

جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، الذي نص على أن يدار المركز من خلال مدير عام ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، خاصة دراسة التظلمات وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد، والعمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين.

كما يقوم المركز بإحالة التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.

ونص القرار على أن يكون للمركز مندوب بجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، يختص باستقبال التظلمات، التي تدخل ضمن اختصاصه ومتابعتها، واقتراح التعديلات اللازمة على النماذج الناظمة لعمل التظلم أو المسببة له، بالإضافة إلى البحث في التظلم المتعلق بالجهة المندوب فيها، ورفع التوصيات لأي منها إلى الوزير المختص، في حال تعثر حلها.

 

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