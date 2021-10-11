«رأس لانوف» تناقش المشاريع المقترحة للعام 2022

الاجتماع الفني لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

ناقشj شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها، التي تأخر تنفيذها بسبب قلة الموارد المالية الناتجة عن عدم اعتماد الميزانية للعام 2021، وكذلك عرض المشاريع المقترحة للعام 2022.



جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للشركة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة برأس لانوف، بحضور مدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي، ومدير عام الحاسب الآلي والاتصالات محمد بشر من المؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء مجلس الإدارة بشركة «رأس لانوف» أحمد سليمان وعبد الرزاق زريبة ومحمد عوض وفرج الفرجاني، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع النشاط العام للشركة، حيث «بدأ العرض بالإجراءات المتخذة لتوصيات الاجتماع السابق وعرض إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومن ثم عمليات الشركة في إنتاج البولي إثيلين والمرافق، وكذلك الاستعداد لتشغيل مصنع الإثيلين والشؤون الفنية بالشركة».

كما ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمشاريع المقترحة للعام 2022، وعرض مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج التدريب والتخطيط والمتابعة.

الاجتماع الفني لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

الاجتماع الفني لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

الاجتماع الفني لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

الاجتماع الفني لشركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)