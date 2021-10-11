المنفي في لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة عمر بوشاح: يجب تقبل نتائج الانتخابات

المنفي في لقائه مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، طرابلس، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقائه مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، اليوم الإثنين، على ضرورة تقبل نتائج الانتخابات.

وبحث الإثنان الآليات القانونية والدستورية للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية، لإنجاحها بما يلبي تطلعات الليبيين، في إجراء انتخابات حرة ونزيهة «وتقبل بنتائجها جميع الأطراف»، حسبما ذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين.

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وقال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيواصل دعمه غير المحدود، من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، من خلال العمل والتنسيق المباشر مع جميع المشاركين في العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف».

ويرفض المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخابات الرئاسة في 24 يناير 2022، ويريد عقدهما بالتزامن (في 24 ديسمبر المقبل) أو أسبقية الانتخابات البرلمانية على الرئاسية,

نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح خلال لقائه مع المنفي، طرابلس، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)