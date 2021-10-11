المنفي في لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة عمر بوشاح: يجب تقبل نتائج الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 08:39 مساء
المنفي في لقائه مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، طرابلس، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقائه مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، اليوم الإثنين، على ضرورة تقبل نتائج الانتخابات.

وبحث الإثنان الآليات القانونية والدستورية للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية، لإنجاحها بما يلبي تطلعات الليبيين، في إجراء انتخابات حرة ونزيهة «وتقبل بنتائجها جميع الأطراف»، حسبما ذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين.

- موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب 
- الجزائر تقترح إجراء انتخابات متباعدة في كل منطقة ليبية يفصل بينها 20 يوما
- مجلس الدولة يوافق على بقاء عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد طبقا للقانون رقم 14 للعام 2012

وقال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيواصل دعمه غير المحدود، من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، من خلال العمل والتنسيق المباشر مع جميع المشاركين في العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف».

ويرفض المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخابات الرئاسة في 24 يناير 2022، ويريد عقدهما بالتزامن (في 24 ديسمبر المقبل) أو أسبقية الانتخابات البرلمانية على الرئاسية, 

نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح خلال لقائه مع المنفي، طرابلس، 11 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قيادي في «داعش»
عربى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ميرك» للأدوية تتقدم بطلب ترخيص عقار مضاد لـ«كورونا» بالولايات المتحدة