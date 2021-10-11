صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في حل مشكلات العوينات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 07:44 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله التقى ووفدًا من بلدية العوينات

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة بطرابلس، عضو مجلس النواب عن غات صالح همّة، ووفدًا من بلدية العوينات، ضمّ عميد البلدية قوماني صالح، وعضوي المجلس البلدي: الحبيب حسن، ومحمد عبد العزير، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وناقش اللقاء حزمة من المواضيع التي تهم المنطقة والصعوبات والمختنقات التي تعانيها بلدية العوينات، ومنها مشكلة نقص المياه، ومتابعة عملية وصول المحروقات للمنطقة، وإمكانية مساهمة المؤسسة في إزاحة هذه المختنقات؛ لكون البلدية إحدى مناطق العمليات النفطية والمتاخمة لنشاط شركة زلاف لإنتاج وصناعة النفط والغاز.

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وأكد وفد بلدية العوينات، خلال اللقاء، أن المنطقة لا تعاني من مشاكل أمنية، قائلا: «نؤكد على أهمية استتباب الأمن وتوفير الأجواء المناسبة للعمل والاستثمار ودعمهم اللامحدود للمؤسسة، وتأييدهم الكامل لإدارة شركة زلاف التابعة للمؤسسة وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل الشركات النفطية الوطنية والأجنبية؛ مما سيعود بالنفع على سكان هذه المناطق وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل ودوران عجلة التنمية».

وتعتبر شركة زلاف من الشركات الوليدة حديثًا، والتي سيكون لها نشاط نفطي كبير في المنطقة وفي حقل إيراون بالتحديد، وكذلك عملها على مشروع إنشاء مصفاة الجنوب الذي اعتمد مؤخرًا ويعتبر من المشاريع الاستراتيجية بمنطقة الجنوب.

من جانبه، أكد صنع الله، أن «المؤسسة لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم للسلطات المحلية في بلدية العوينات وبلدية غات والبلديات والمدن المجاورة للعمليات النفطية والمساهمة في حل المختنقات وتحسين مستوى الخدمات على قدر الإمكانات المتاحة وما يخصص للمؤسسة من ميزانيات».

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