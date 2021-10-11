النائب العرفي: مجلس النواب يصوت على منح 50 ألف دينار لكل كتيب عائلة تزيد على 5 أفراد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 03:06 مساء
عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، 30 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن مشروع القانون المزمع التصويت عليه في جلسة مجلس النواب اليوم، ينصّ على أن يمنح كل كتيّب عائلة 50 ألف دينار لمن يزيدون على 5 أفراد، و25 ألفا لمن كان عددهم 5 أو ما دون ذلك، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة. وأضاف بليحق أن الجلسة مغلقة.

وأشار إلى افتتاح الجلسة بمناقشة الكتاب الرسمي الوارد الخميس الماضي من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن ضرورة إجراء تعديل الملاحظات الفنية على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، الصادرة عن المجلس، المرفق به الملاحظات الفنية على القانونين.

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