227 إصابة بـ«كورونا» المستجد في العناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، أن 227 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية 33 حالة، فيما سجلت حالات الخروج من مراكز العزل 20 حالة في الفترة نفسها.

وسجلت ليبيا 637 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد. وتماثل للشفاء 1310 مصابين، في حين تُوفي 17 آخرون، وفق بيان المركز.